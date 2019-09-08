Политика

RT на русскомRT на русскомЛуценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
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с чего всё началось
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook
 заявил, что свидетель по делу о сбитом «Боинге» в Донбассе Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Дождь11:19

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Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

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РЕН ТВ09:57

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

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