Политика
RT на русскомЛуценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook заявил, что свидетель по делу о сбитом «Боинге» в Донбассе Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.Дождь11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Политика
Глава региона лидирует на выборах в Челябинской области
Южноуральская панорама 14:13
Политика
Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму.
Ведомости 12:53
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Кино
В Анапе объявлены победители «Киношока»
Интерфакс 15:00
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Общество
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика
Почему в России и на Украине освобожденных пленных встречали по-разному
Онлайн 812 вчера в 11:55
Авто
Новый пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре
По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км. Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.
Tvoe-avto.com 08:12
Футбол
Жиру: хочу догнать Платини по голам за сборную Франции
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Албанией.
Чемпионат 10:09
Футбол
Испания — Фарерские острова 1:0 (1-й тайм)
33-летний игрок догнал по этому показателю вратаря Икера Касильяса.
Спорт-Экспресс 14:59
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Экономика
«Транснефть» не поддержала идею привлечения независимых экспертов для контроля сдачи нефти
"Транснефть" считает идею привлечь независимых инспекторов для усиления контроля качества сдаваемой нефти в систему нефтепроводов нецелесообразной, говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье.
ТАСС 13:11
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика
Медведев назвал интересным опыт электронного голосования в Москве
Электронное голосование на выборах в Мосгордуму было интересным опытом, нужно проанализировать все его возможности.
ТАСС 14:39
Политика
Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений
Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом.
Фонтанка.Ру 11:48