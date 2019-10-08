Политика
RT на русскомЛуценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон. Об этом он сказал радио «Новое время».
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Главного борца с коррупцией на Украине обвинили во вмешательстве в выборы в США
Lenta.ruвчера в 16:46
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Discover24 вчера в 07:09
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Экономика
Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумoва нашла новую работу
Forbes вчера в 04:35
Общество
Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг
Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Кино
Появился трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
iReactor вчера в 15:54
Транспорт
Перенесен срок начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Согласно информации пресс-службы Минтранса принято решение о переносе начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту на июнь 2020 года.
Капитал страны 07 октября в 15:32
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Кино
Съемки фильма о Началовой вызвали скандал
Piter.tv 01:47
Политика
В США раскритиковали «Северный поток-2» и прорекламировали свой СПГ
Рик Перри предложил Европе "безопасную" альтернативу российскому газу в виде поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки.
Pravda.Ru 07 октября в 08:10
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Политика
В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 07:08
Кино
Уилл Смит сыграл сразу и себя, и своего юного клона. Этот боевик скоро на экране
В фантастическом боевике «Гемини», который выходит на широкий экран в октябре, звезда Голливуда исполняет роли киллера и его молодого клона, пишет rueconomics.ru.
Провинция.ру 07 октября в 12:15
Общество
ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс
Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье
Родившегося в Турции малыша доставили в Челябинск
Челябинск Сегодня вчера в 23:51