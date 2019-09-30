с чего всё началось

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов. Луценко отвечал отказом, об этом он рассказал в интервью газете Los Angeles Times.

Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена

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Происшествия Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, актриса призналась полицейским, что у нее при себе есть наркотическое средство, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.

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Экономика На рынке ипотечного кредитования началась стагнация Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.

Общество Эксперты раскрыли секрет девушки, плачущей кристаллами в Армении Как стало известно, 22-летняя девушка плачет не кристаллами, как предполагалось ранее, а обычным промышленным стеклом, что доказали результаты экспертизы.

Политика Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.

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Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Футбол В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

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Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

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Армия и оружие Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.

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Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Здоровье Как распознать признаки микроинсульта, рассказали врачи Главными признаками являются двоение в глазах, а также онемение пальцев рук и ног после пробуждения.