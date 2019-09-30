Политика
REGNUMЛуценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов. Луценко отвечал отказом, об этом он рассказал в интервью газете Los Angeles Times.
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с чего всё началось
"Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника", — подчеркнул экс-генпрокурор в интервью газете Los Angeles Times.РИА Новостивчера в 20:54
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Экс-генпрокурор Украины заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Московский Комсомолецвчера в 22:24
Луценко рассказал американцам, как он отказывался расследовать дело Байдена
Комсомольская правдавчера в 22:00
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Экономика
«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb
Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 03:52
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о семейных ссорах с мужем-хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, как начинался их роман с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше звезды на 15 лет.
RuNews24.ru 04:44
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов пришел на свадьбу дочери с маленьким сыном
Российский актер Кирилл Сафонов прибыл на свадьбу дочери в Израиле вместе с новорожденным сыном.
Дни24 03:50
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество
Новые правила противопожарного режима запрещают курение на балконах
Отмечается, что согласно новым правилам противопожарного режима с 1 октября 2019 г. курящие на балконах граждане будут привлекаться к ответственности в случае пожара, произошедшего по их вине.
Москва меняется 27 сентября в 07:32
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Политика
Кулагин и Тимофеева стали новыми заместителями губернатора Севастополя
Новых замов представил врио губернатора. О грядущих кадровых перестановках в правительстве города стало известно 27 сентября.
Примечания 05:11
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
РИА Новости 05:20
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли за «третью ногу» на фото
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву высмеяли за появление «третьей» ноги на фотографии.
iReactor вчера в 17:42
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика
МВД попросило 1 млрд рублей на оформление паспортов жителям Донбасса
МВД попросило дополнительные средства для увеличение размера зарплаты сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформление российских паспортов для жителей Донбасса.
Московский Комсомолец 03:28
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27