с чего всё началось

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов. Луценко отвечал отказом, об этом он рассказал в интервью газете Los Angeles Times.

Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена

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