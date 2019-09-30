Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛуценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
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"Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника", — подчеркнул экс-генпрокурор в интервью газете Los Angeles Times
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РИА Новостивчера в 20:54

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Луценко сообщил об отказе начать расследование против сына Байдена

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Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена

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Луценко рассказал американцам, как он отказывался расследовать дело Байдена

Комсомольская правдавчера в 22:00

Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

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Экс-генпрокурор Украины заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

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Взгляд.рувчера в 20:35

Бывший генпрокурор Украины заявил, что отказался начать расследование по делу Байдена

ТАССвчера в 20:03
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