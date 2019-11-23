Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
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Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
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Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Происшествия
В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Общество
Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Хоккей
Форвард «Колорадо» Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ
Российский форвард "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Политика
В Москве прошел съезд «Единой России»
Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.
Политика
Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компрометирующие материалы на семью Байденов, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения".
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
Пожар в жилом доме в подмосковном Королёве, из которого эвакуировали 40 человек, локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью.
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
В своем исследовании канадцы (которых особенно много было на Neuroscience 2019) изучили динамику зрачков у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона во время чередования про- и антисаккадных задач.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.