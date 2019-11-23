Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев 3-е поражение подряд

Sport24.ru13:26

«Торпедо» уступило лидерство «Ротору», в Воронеже фанаты напали на футболистов

Спорт-Экспресс14:15

«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд

Чемпионат13:26

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

РИА Новости13:49

«Торпедо» проиграло «Лучу» и потеряло лидерство в ФНЛ

Советский спорт13:42

«Торпедо» на своём поле уступило «Лучу»

Soccer.ru13:27

«Торпедо» проиграло «Лучу», «Ротор» - зимний чемпион ФНЛ

Евро-футбол.ру13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:27, Ашберн
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Тульская служба новостей 04:52
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия 22:13
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Музыка

Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело 19:18
Политика

Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
РЕН ТВ 11:59
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Происшествия

В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Российская газета 19:35
Общество

Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию

Телепрограмма вчера в 21:54
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Винокур призвал не смешивать творчество Ротару с политикой

РЕН ТВ 20:30
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

Lenta.ru 22:00
Общество

Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Российская газета 20:33
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Теннис

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная России уступила Канаде

P1spb.ru 14:08
Хоккей

Форвард «Колорадо» Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ

Российский форвард "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru 21:29
Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
РИА Новости 19:19
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости 21:08
Политика

В Москве прошел съезд «Единой России»

Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.
Эхо Москвы 22:00
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости 21:48
Политика

Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компрометирующие материалы на семью Байденов, которые будут опубликованы в случае его "исчезновения".
РИА Новости 21:43
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом

Пожар в жилом доме в подмосковном Королёве, из которого эвакуировали 40 человек, локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью.
РИА Новости 15:59
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 00:13
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

В своем исследовании канадцы (которых особенно много было на Neuroscience 2019) изучили динамику зрачков у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона во время чередования про- и антисаккадных задач.
Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Хоккей

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ

РИА Новости 11:42
Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
ИрСити 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное