Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
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Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Малком оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие заблуждения о раке существуют в обществе.
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Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
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В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Музыка
Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»
Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
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В США три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
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Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
Общество
Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
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В России дорожают трехлетние автомобили
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В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать механизмам машины замерзнуть
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Футбол
Манчестер Сити — Челси 2:1
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.