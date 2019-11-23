Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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Волгоградский «Ротор»: сегодняшний успех сквозь воспоминания о ноябрьских победах
ИА Городские вести. Волгоград03:38
«Торпедо» уступило лидерство «Ротору», в Воронеже фанаты напали на футболистов
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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