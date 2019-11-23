Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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Волгоградский «Ротор»: сегодняшний успех сквозь воспоминания о ноябрьских победах

ИА Городские вести. Волгоград03:38

«Торпедо» потеряло лидерство в ФНЛ

LiveSport.ruвчера в 13:27

«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд

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Sports.ruвчера в 13:43

Футбол: в ближайшее время главный тренер «Луча» встретится с руководством клуба, чтобы обсудить возможное усиление команды

ДВ-РОССвчера в 23:10

«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев 3-е поражение подряд

Sport24.ruвчера в 13:26
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

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Задержанная со свертком в трусах актриса Наталья Бочкарева опубликовала фото в одной рубашке

Актриса Наталья Бочкарева, задержанная два месяца назад полицией, выложила в Instagram фото в одной белой рубашке.
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Рогозин рассказал Путину о ходе строительства космодрома «Восточный»

В ходе встречи Рогозин отчитался о строительстве второй очереди космодрома "Восточный".
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Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»

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Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии

Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
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«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на выезде встретился с "Уфой". Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
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Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
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На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

REGNUM вчера в 20:00
Политика

Соловьев оценил требования нового посла США к России

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
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Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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Авто

Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех

Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
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Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
РБК 05:18
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Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета Кемерова 04:35
Космос

Украина представила проект лунного посадочного аппарата

На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро "Южное" представило проект семейства лунных посадочных аппаратов.
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Врачи рассказали о простом способе снизить риск рака молочной железы

В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
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Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 22 ноября в 06:49
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Газета.Ru 02:51
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

RT на русском 05:57
Армия и оружие

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
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Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

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Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Известия 02:48
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Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН

Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
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