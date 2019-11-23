Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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РБК вчера в 17:57
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Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия вчера в 09:40
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Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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РИА Новости вчера в 19:05
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