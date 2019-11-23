Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).

Политика Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.

Политика Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Авто Названы российские цены на новый седан Hyundai Sonata Стоимость на новый седан стартует от 1,7 до 1,9 миллиона рублей, а модель в базовой комплектации можно заказать только через интернет.

Происшествия В Королеве произошел пожар в жилом доме Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.

Наука В Рим со всего мира Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.

Кино «Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.

Авто Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla Американский производитель электромобилей Tesla Inc представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс. Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.

Космос В России построят частную ракету на перекиси водорода Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.

Спорт Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.

Наука В Денисовой пещере на Алтае нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в этом году обнаружили в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, возможно, древнейшую на территории современной Сибири фигурку пещерного льва – ей около 45 тысяч лет, сообщил журналистам завотделом археологии каменного века, член-корреспондент Михаил Шуньков.