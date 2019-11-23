Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Шоу-бизнес
Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей
Политика
Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов
Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Авто
Названы российские цены на новый седан Hyundai Sonata
Стоимость на новый седан стартует от 1,7 до 1,9 миллиона рублей, а модель в базовой комплектации можно заказать только через интернет.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Наука
В Рим со всего мира
Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Кино
«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд
Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Авто
Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla
Американский производитель электромобилей Tesla Inc представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс. Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.
Космос
В России построят частную ракету на перекиси водорода
Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».
Наука
В Денисовой пещере на Алтае нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в этом году обнаружили в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, возможно, древнейшую на территории современной Сибири фигурку пещерного льва – ей около 45 тысяч лет, сообщил журналистам завотделом археологии каменного века, член-корреспондент Михаил Шуньков.
Кино
Сериал «Интерны» стал мультсериалом «Мультерны»
Телеканал ТНТ решил вдохнуть вторую жизнь в нашумевший сериал «Интерны». Он превратил его в мультфильм, который называется «Мультерны».
Фигурное катание
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.