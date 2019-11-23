Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Единоборства Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35 Парламентарий отметил, что давление США никак не повлияет на решимость Египта развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в соответствии с интересами Египта.

Авто Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.

Экономика Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Космос Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Футбол Денисова увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом» Защитник «Рубина» Виталий Денисов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По информации источника, 32-летний игрок получил повреждение правой ноги и после игры был отправлен в больницу на машине скорой помощи.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.

Политика «Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.

Происшествия Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.

Происшествия Два речных теплохода сгорели в Астрахани Как стало известно, два судна горели на общей площади 400 кв. м. Отмечается, что во время пожара теплоходы были в отстое.