Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
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«Торпедо» уступило лидерство «Ротору», в Воронеже фанаты напали на футболистов
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
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В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины
Футбол
Денисова увезли на скорой помощи после матча с «Зенитом»
Защитник «Рубина» Виталий Денисов получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). По информации источника, 32-летний игрок получил повреждение правой ноги и после игры был отправлен в больницу на машине скорой помощи.
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Происшествия
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