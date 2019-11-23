Футбол
РИА Новости«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Субботняя игра в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Никита Саламатов (46-я минута) и Саид Алиев (71).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» уступило лидерство «Ротору», в Воронеже фанаты напали на футболистов
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
«Торпедо» — «Луч». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года
LiveSport.ru21 ноября в 22:59
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму
Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают импичмент
Опросы показывают решительный настрой американцев против импичмента — до 75%, объявил в Twitter президент США Дональд Трамп, против которого и запущена эта процедура.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Происшествия
Затонувший у Одессы танкер не подавал сигнала SOS, так как судно было обесточено - механик
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Шоу-бизнес
В Улан-Удэ отменили концерт Ольги Бузовой
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Культура
Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале
Пилоты воздушного судна - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, не выпустив шасси, посадили самолет на кукурузное поле.
Недвижимость
Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Политика
Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге
На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Транспорт