Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

«Луч» обыграл «Мордовию» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Луча» отличились Александр Носов и Даур Квеквескири.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Краснодар-2» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ, «Мордовия» уступила «Лучу»

Чемпионатвчера в 12:04

«Луч» одолел «Мордовию» в матче ФНЛ

Спорт-Экспрессвчера в 11:58

«Мордовия» уступила «Лучу»

Известия Мордовиивчера в 12:00

Поддержка Витька не помогла ФК «Мордовия»

Info-RMвчера в 12:43

«Луч» в меньшинстве обыграл «Мордовию»

Sport24.ruвчера в 12:07

ОтЛучение от футбола

Столица Свчера в 12:22

ФК «Мордовия» дома проиграл «Лучу»

МордовМедиавчера в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Армия и оружие

В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире

Военное обозрение вчера в 09:03
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

В Европарламенте призвали отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал Запад отменить санкции против России, сделав таким образом первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений, передает ФАН.
Газета.Ru 03:25
Политика

Опубликован список переданных РФ заключенных с Украины

7 сентября состоялся долгожданный обмен заключенными между Украиной и Российской Федерацией. Украинская сторона выдала 35 заключенных.
Мойка78 вчера в 07:27
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика

Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»

Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Экономика

Как и зачем делят инвесторов профучастники

Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Политика

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Газета.Ru вчера в 19:36
Политика

В Челябинской области озвучены результаты явки избирателей на 10 утра

Новый День 02:15
Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика

Москалькова предлагает заключить соглашение РФ и Украины о правовом положении граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.
ТАСС 01:15
Кино

«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля

Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Явка на выборы главы Республики Алтай к полудню составила 25,8%

ТАСС 01:45
Футбол

Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Коман развернул себя и защитника после прострела Гризманна, а вторым касанием пробил в нижний угол - 3:0. Довершил разнос гостей из Албании молодой Иконе, отличившийся в дебютном матче за сборную.
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Lenta.ru 03:29
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, сменил министра энергетики.
Вести.Ru вчера в 19:20
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 сентября в 03:47
Политика

В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия

В США енот на 20 часов захватил дом судьи

Известия вчера в 20:59
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха

Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Футбол

Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты

32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.
Спорт-Экспресс 03:56
Наука

Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли

Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Единоборства

Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион организации Дастин Порье сфотографировались после очного поединка, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Bookmaker-ratings.ru 03:53
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даур Ларикович Квеквескири
Российский футболист
Российский футболист абхазского происхождения, полузащитник клуба «Луч» и сборной Абхазии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное