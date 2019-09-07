Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

«Луч» обыграл «Мордовию» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Луча» отличились Александр Носов и Даур Квеквескири.
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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
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В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
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МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
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Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

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