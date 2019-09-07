Футбол
Sportbox.RU«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
«Луч» обыграл «Мордовию» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Луча» отличились Александр Носов и Даур Квеквескири.
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Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru 21:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ 16:58
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру 14:03
Футбол
Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru 06:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости 21:26
Авто
УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ 23:04
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском 22:04
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество
24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона
По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
Интерфакс 19:12
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Футбол
Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс 21:31