Футбол
Sportbox.RU«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
«Луч» обыграл «Мордовию» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Луча» отличились Александр Носов и Даур Квеквескири.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Футбол
Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56
Общество
В субботу в Сочи выпал первый снег
Старожилы утверждаю, что первый снег в этом месте столь рано выпадал последний раз около 30 лет назад.
Югополис 14:07
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград
Спорт-Экспресс 11:05
Политика
Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве
В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Зеленский помиловал заключенных россиян для обмена
Президент Украины Владимир Зеленский не сообщал о точном времени обмена заключенными с Россией, а СМИ, сообщившие об этом, ссылались на ложные пост в фейковом аккаунте украинского лидера в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
РИА Новости 10:35
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Происшествия
Журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист из Австралии заплатил почти 68 тысяч долларов за бутылку пива в Великобритании. Инцидент произошел в Манчестере.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Наука
В Охотском море нашли новый вид китов
Японские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке вид китов.
Москва 24 05 сентября в 06:45
Общество
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.
Известия 08:38
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Наука
Операцию на сердце впервые провели через интернет
Во время операции врач использовал подключенного к интернету сосудистого робота Corindus CorPus GRX.
Medical Note вчера в 08:56