Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

«Луч» обыграл «Мордовию» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Луча» отличились Александр Носов и Даур Квеквескири.
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