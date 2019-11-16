Через 2 минуты нападающий Саид Алиев упрочил преимущество владивостокской команды. Таким образом, «Луч» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей. «Луч» набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

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