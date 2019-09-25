Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России

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