Футбол
РИА Новости«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
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