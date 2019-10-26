РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruЛуческу назвал российский чемпионат сильнее украинского

Напомним, Луческу тренировал «Зенит» с 2016 по 2017 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» заняли третью строку в чемпионате России и выиграли Суперкубок страны.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»

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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского»

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Экс-тренер «Зенита» сравнил чемпионаты России и Украины

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Экс-главный тренер «Зенита» сравнил РПЛ и чемпионат Украины

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Луческу назвал российский чемпионат сильнее украинского

Vprognoze.ru05:42
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Румынский футболист и футбольный тренер. Известен своей работой с молодыми бразильцами. Бывший главный тренер национальной сборной Турции.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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