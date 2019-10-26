РПЛ
Vprognoze.ruЛуческу назвал российский чемпионат сильнее украинского
Напомним, Луческу тренировал «Зенит» с 2016 по 2017 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» заняли третью строку в чемпионате России и выиграли Суперкубок страны.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»
Спорт-Экспрессвчера в 16:50
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В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
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В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
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В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
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Вечерний курьер вчера в 15:17
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СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
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Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
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Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
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Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
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