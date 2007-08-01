Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос, какой чемпионат двух стран он считает более сильным.
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Мирча Луческу: «Команды РПЛ сейчас сильнее украинских. Даже президент Чечни поддерживает клуб напрямую»

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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»

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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского»

Sportbox.RUвчера в 19:31
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Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
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Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

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«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
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Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
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Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
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В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

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22 очка Джеймса помогли ЦСКА победить в Берлине

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над немецкой «Альбой» в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 82:66 в пользу армейцев.
Sportbox.RU вчера в 15:58
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Появились фото Заворотнюк из онкоцентра с тяжелобольными детьми

Популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая по неподтвержденной пока точно информации, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, активно поддержали больные различной онкологией жители России.
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
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Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
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Названы четыре основных симптома алкоголизма

Какие признаки свидетельствуют об алкогольной зависимости, рассказал психиатр-нарколог.
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В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

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Политика

«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок

В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
РБК вчера в 23:06
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
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Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие

Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии

Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 24 октября в 20:38
Культура

Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»

Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk вчера в 09:51
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
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«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:30
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Курсы доллара и евро на 25 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

RT на русском вчера в 19:18
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ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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