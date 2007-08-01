Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос, какой чемпионат двух стран он считает более сильным.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Шоу-бизнес Появились фото Заворотнюк из онкоцентра с тяжелобольными детьми Популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая по неподтвержденной пока точно информации, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, активно поддержали больные различной онкологией жители России.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

Политика «Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Армия и оружие Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).