Футбол
Sportbox.RUМирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского»
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос, какой чемпионат двух стран он считает более сильным.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»
Спорт-Экспрессвчера в 16:50
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Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Общество
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
Музыка
Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Баскетбол
22 очка Джеймса помогли ЦСКА победить в Берлине
Московский ЦСКА одержал гостевую победу над немецкой «Альбой» в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 82:66 в пользу армейцев.
Шоу-бизнес
Появились фото Заворотнюк из онкоцентра с тяжелобольными детьми
Популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая по неподтвержденной пока точно информации, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, активно поддержали больные различной онкологией жители России.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Здоровье
Названы четыре основных симптома алкоголизма
Какие признаки свидетельствуют об алкогольной зависимости, рассказал психиатр-нарколог.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Политика
«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок
В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Финансы
Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
Музыка
Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.