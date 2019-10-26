РПЛ

Sport.ruSport.ruЛуческу сравнил чемпионаты России и Украины

Луческу заявил, что на данный момент РПЛ лучше чемпионата Украины, но когда в порядке были харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец", УПЛ была качественнее российского первенства. Украинские клубы выигрывали у российский во всех матчах, в том числе и в товарищеских.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»

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Экс-главный тренер «Зенита» сравнил РПЛ и чемпионат Украины

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Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны

Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
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В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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