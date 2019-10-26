РПЛ
Sport.ruЛуческу сравнил чемпионаты России и Украины
Луческу заявил, что на данный момент РПЛ лучше чемпионата Украины, но когда в порядке были харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец", УПЛ была качественнее российского первенства. Украинские клубы выигрывали у российский во всех матчах, в том числе и в товарищеских.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»
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