Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
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Регионы РФ получили больше возможностей для борьбы с COVID-19

URA.Ru03:55

Правительство расширило возможности регионов в борьбе с коронавирусом

Life.ru03:45

Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

РИА Новости02:23

Регионы смогут использовать резервные средства на оснащение больниц

News.ru03:03

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Российская газета02:49

Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

ТАСС02:36

Регионам РФ расширили возможности для трат средств на борьбу с COVID-19

REGNUM03:32
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Музыка

Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард

Коммерсантъ вчера в 10:43
62
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
97
Общество

Правительство России может обанкротить все торговые центры страны

Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
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Политика

В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения

Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
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Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
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Общество

Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России проведено более 5,4 млн тестов, зафиксировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новый День 04:07
1
Единоборства

Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор

Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня 08 мая в 04:01
5
Политика

МИД РФ раскритиковал японские СМИ за сомнительные публикации о Курилах

В МИД РФ считают, что таким способом Япония пытается подкрепить свою позицию на переговорах. Подробнее об этом — в материале ФАН.
Народные новости вчера в 02:48
55
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
6
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
1,5K
Футбол

Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1

Форвард "Монако" Александр Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции. Опрос проводит издание L'Équipe.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин из Кремля присоединился к акции "Бессмертный полк".
ТВ Центр вчера в 08:33
1,6K
Футбол

Дрезденское «Динамо» в полном составе ушло на карантин

На двухнедельный карантин ушли игроки, тренеры и сотрудники «Динамо» (Дрезден). Об этом 9 мая сообщается на сайте клуба.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Гаджеты

Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi

Еще до выхода официального релиза пользователи уже могли протестировать новую «операционку» более чем на 20 моделях смартфоном Xiaomi и Redmi, информирует MyDrivers.
RuNews24.ru 08 мая в 04:05
8
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,1K
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
985
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
1,5K
Шоу-бизнес

Виктория Боня возвращается жить в Монако

Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
11
Армия и оружие

В аэропорту Триполи из-за ракетных ударов повреждены два самолета

Штаб операции «Вулкан гнева», которую проводят силы Правительства национального согласия, сообщил о ракетных ударах Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту Митига в Триполи.
Коммерсантъ вчера в 09:52
Общество

Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.
Вечерняя Москва 02:51
279
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
22
Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
1,3K
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
262
Армия и оружие

Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:45
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Гаджеты

Бюджетный Redmi 10X может получить квадрокамеру

В базе Google Play Console обнаружились сведения о недорогом смартфоне Redmi 10X, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:05
Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
814
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

News-24.ru 01:30
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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