Коронавирус
Российская газетаЛучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
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Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Политика
В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения
Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
Общество
Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом
Всего на сегодняшний день в России проведено более 5,4 млн тестов, зафиксировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новый День 04:07
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Авто
Mercedes-Benz CLS получил базовый 1,5-литровый мотор
Седан Mercedes-Benz CLS получил новую базовую версию с индексом 260, созданную специально для китайского рынка.
Автоновости дня 08 мая в 04:01
Политика
МИД РФ раскритиковал японские СМИ за сомнительные публикации о Курилах
В МИД РФ считают, что таким способом Япония пытается подкрепить свою позицию на переговорах. Подробнее об этом — в материале ФАН.
Народные новости вчера в 02:48
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
Футбол
Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1
Форвард "Монако" Александр Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции. Опрос проводит издание L'Équipe.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин из Кремля присоединился к акции "Бессмертный полк".
ТВ Центр вчера в 08:33
Футбол
Дрезденское «Динамо» в полном составе ушло на карантин
На двухнедельный карантин ушли игроки, тренеры и сотрудники «Динамо» (Дрезден). Об этом 9 мая сообщается на сайте клуба.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Гаджеты
Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi
Еще до выхода официального релиза пользователи уже могли протестировать новую «операционку» более чем на 20 моделях смартфоном Xiaomi и Redmi, информирует MyDrivers.
RuNews24.ru 08 мая в 04:05
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Виктория Боня возвращается жить в Монако
Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
Армия и оружие
В аэропорту Триполи из-за ракетных ударов повреждены два самолета
Штаб операции «Вулкан гнева», которую проводят силы Правительства национального согласия, сообщил о ракетных ударах Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту Митига в Триполи.
Коммерсантъ вчера в 09:52
Общество
Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.
Вечерняя Москва 02:51
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Армия и оружие
Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах
Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:45
Гаджеты
Бюджетный Redmi 10X может получить квадрокамеру
В базе Google Play Console обнаружились сведения о недорогом смартфоне Redmi 10X, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:05
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
News-24.ru 01:30
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31