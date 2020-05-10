Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
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Правительство расширило права регионов по расходованию средств из фонда

РБК05:38

Регионам расширили возможности использования средств для борьбы с COVID-19

Коммерсантъ04:29

Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

РИА Новости02:23

Регионы смогут использовать резервные средства на оснащение больниц

News.ru03:03

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Российская газета02:49

Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

ТАСС02:36

Регионы РФ получили больше возможностей для борьбы с COVID-19

URA.Ru03:55
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Политика

Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
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Общество

Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
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Общество

В Минздраве рекомендовали перенести ЕГЭ на конец лета

Единый государственный экзамен рекомендовали перенести на август или сентябрь. Предложение озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.
SmolDaily 08 мая в 13:11
1,6K
Общество

В Крыму выявили четыре новых случая коронавируса

Включая новые случаи, в Республике Крым зарегистрированы 193 случая COVID-19, выздоровели 57 пациентов, двое умерли.
Севастополь.ру 03:10
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет

Allboxing.ru 01:14
Политика

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
1,6K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Наука

Введение в Теорию всего: просто – о главной цели современной физики

Naked Science 05:39
Общество

В России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.
Gazeta.SPb 04:15
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
279
Общество

Китай устроит распродажу государственного долга США

Согласно газете South China Morning Post, Китай может устроить распродажу облигаций Белого дома.
Русская Планета 04:22
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Происшествия

В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию

Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49
145
Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
1,4K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,2K
Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии вчера в 04:37
44
Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
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Киберспорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
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Технологии

Райффайзенбанк завершил инновационный пилот по оплате покупок с помощью селфи

Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи.
Сергиевские Куранты 08 мая в 08:28
Футбол

Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира.
Спорт-Экспресс 02:37
Общество

В Калужской области 1828 человек заболели коронавирусом

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 1730 до 1828.
Калужский перекресток 04:46
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Игры

В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered

The GEEK вчера в 07:34
3
Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
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Единоборства

Генри Сехудо назвал причину завершения карьеры

FightTime.ru 05:58
Космос

На Марсе обнаружены следы древних рек

Очередное открытие ученых подтвердило факт существования на Марсе древних рек, которые протекали там около 3,7 миллиардов лет назад.
TV BRICS 07 мая в 06:24
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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