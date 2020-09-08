В последние полгода, как отметил Бабин, лучше всего себя показали валюты европейских стран, которые не входят в еврозону — это, кроме швейцарского франка, шведская и датская кроны. С начала 2020-го года они опередили евро по росту к американскому доллару.

С чего всё началось Названа лучшая валюта для сбережений Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. РИА Новости 23:05