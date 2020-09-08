Швейцарский франк признан самой надежной валютой для сбережений
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Швейцарский франк является лучшей валютой для сбережения денежных средств. Об этом заявил эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его словам, в ближайшее время швейцарский франк не обесценится даже в случае жестких экономических потрясений.В источнике
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Названа лучшая валюта для сбережений
Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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