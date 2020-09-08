Швейцарский франк является лучшей валютой для сбережения денежных средств. Об этом заявил эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его словам, в ближайшее время швейцарский франк не обесценится даже в случае жестких экономических потрясений.

С чего всё началось Названа лучшая валюта для сбережений Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. РИА Новости 23:05