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ФАН
ФАН

Швейцарский франк признан самой надежной валютой для сбережений

Швейцарский франк является лучшей валютой для сбережения денежных средств. Об этом заявил эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его словам, в ближайшее время швейцарский франк не обесценится даже в случае жестких экономических потрясений.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Lenta.ru

Названа лучшая валюта для хранения денег

Lenta.ru03:34
Комсомольская правда

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Комсомольская правда02:33
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Ведомости07:00
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Марс трясет во время солнечных затмений

В момент солнечного затмения на Земле у поверхности наблюдается снижение температуры и сильные ветры, которые возникают из-за перемещения воздушных потоков вследствие перепадов температур.
TV BRICS07:45
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Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Футболисты "Спартака" Александр Кокорин и Эсекьель Понсе работают в общей группе наравне с партнерами в преддверии московского дерби против ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости07:26
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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