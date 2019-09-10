Футбол
Свободная ПрессаЛучший бомбардир ФНЛ может перейти в ЦСКА
Напомним, 21-летний полузащитник в текущем сезоне Футбольной Национальной Лиги уже записал на свой счёт восемь забитых голов и занимает первую строчку в списке бомбардиров турнира. Помимо ЦСКА интерес к игроку также проявляет екатеринбургский «Урал».
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21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.Чемпионат05:30
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:37, Вашингтон
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