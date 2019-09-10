21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.

с чего всё началось

Напомним, 21-летний полузащитник в текущем сезоне Футбольной Национальной Лиги уже записал на свой счёт восемь забитых голов и занимает первую строчку в списке бомбардиров турнира. Помимо ЦСКА интерес к игроку также проявляет екатеринбургский «Урал».

Происшествия В Ивделе 14-летнего подростка насмерть задавило футбольными воротами В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота.

Политика CNN: Трамп настороженно относится к информации от шпионов Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал опасения по поводу того, что использование американской разведкой шпионов, действующих на чужой территории, может подорвать его личные отношения с лидерами этих государств, а также отзывался о таких людях как о предателях своей страны.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Футбол Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе» 41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.

Здоровье Врач рассказал о причине избыточного веса у детей Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Происшествия В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Кино Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.