Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».

с чего всё началось

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Дмитрий Макаров может перебраться в московский ЦСКА. Об этом футболист сообщил в интервью «Чемпионату».

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