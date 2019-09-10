Футбол
ProstoProSportЛучший бомбардир «Нефтехимика» Макаров сообщил об интересе ЦСКА
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Дмитрий Макаров может перебраться в московский ЦСКА. Об этом футболист сообщил в интервью «Чемпионату».
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».Чемпионат05:30
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