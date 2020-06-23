Коронавирус
ВедомостиПервая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.
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Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится в заявлении на сайте.Дождь08:51
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Сегодня руководителей «Локомотива» представляют стороной зла.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
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Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
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Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
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Армия и оружие
Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»
Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
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70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
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Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
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Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
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SpeedMe вчера в 05:18
Общество
Русскоязычный хакер заработал миллионы в даркнете и был рассекречен
Специалисты по кибербезопасности рассекретили личность русскоязычного хакера под ником Fxmsp, известного в даркнете как одного из самых активных продавцов доступа в корпоративные сети компаний.
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Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
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Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать
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