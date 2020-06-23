Коронавирус

ВедомостиВедомостиПервая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.
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Сербский теннисист, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) Новак Джокович заразился коронавирусом, говорится
 в заявлении на сайте.
Дождь08:51

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У теннисиста Новака Джоковича нашли коронавирус

Независимая газета09:20

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился COVID-19

Эхо Москвы10:03

Новак Джокович заразился коронавирусом

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Нева Спорт10:09

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости08:41

Знаменитый теннисист заразился COVID-19. Ранее он отказывался сдавать тест

Sport.ru09:14

Брат Джоковича: «Мы просто хотели поиграть в теннис и подарить зрителям шоу»

Sports.ru10:20
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

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Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
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Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

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Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Специалисты по кибербезопасности рассекретили личность русскоязычного хакера под ником Fxmsp, известного в даркнете как одного из самых активных продавцов доступа в корпоративные сети компаний.
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Пугачева ожидает пополнение в семье

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Хоккей

В Казани пройдет предсезонный хоккейный турнир

С 19 по 23 августа «Ак Барс» впервые проведет в Казани предсезонный хоккейный турнир TANECO Кубок чемпионов.
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Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

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Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
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Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство

Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
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Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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Опубликован релизный трейлер новой игры про Губку Боба

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Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации поднял проблему безработицы в стране.
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Сербский теннисист
Сербский профессиональный теннисист, один из лучших игроков в истории, первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР.
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