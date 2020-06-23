с чего всё началось

Сербский теннисист, первая ракетка Новак Джокович заразился коронавирусом, сообщил в своем Twitter спортивный журналист Саша Озмо. У жены спортсмена Елены также обнаружен коронавирус, тесты детей показали отрицательный результат.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России. 21

Футбол РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита» Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».

Политика Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. 245

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 79

Общество Русскоязычный хакер заработал миллионы в даркнете и был рассекречен Специалисты по кибербезопасности рассекретили личность русскоязычного хакера под ником Fxmsp, известного в даркнете как одного из самых активных продавцов доступа в корпоративные сети компаний.

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 37

Хоккей В Казани пройдет предсезонный хоккейный турнир С 19 по 23 августа «Ак Барс» впервые проведет в Казани предсезонный хоккейный турнир TANECO Кубок чемпионов.

Шоу-бизнес Бывший возлюбленный Элизабет Херли совершил самоубийство Бывший бойфренд британской актрисы Элизабет Херли – сценарист и продюсер Стив Бинг, состояние которого оценивалось миллионами, покончил жизнь самоубийством.

Футбол «Фратрия» — властям: «Остановите беззаконие и освободите всех несправедливо задержанных болельщиков» Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о задержании фанатов красно-белых за проводы команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 642

Политика Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.