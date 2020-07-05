Коронавирус

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежЛучший терапевт России умерла с коронавирусом в Воронеже

5 июля стало известно, что в Воронеже скончалась врач, которая активно боролась с коронавирусной инфекцией. Это – лучший терапевт России Елена Минакова. 35 лет медик, владевшая несколькими специальностями, помогала своим землякам бороться с болезнями.
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В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

РИА Новости15:05

В Воронежской области от коронавируса умерла врач районной больницы

РИА Воронеж13:21

Лучший терапевт России умерла с коронавирусом в Воронеже

Блокнот Воронеж14:06

Умер первый воронежский врач с подтверждённым коронавирусом

МОЁ! Оnline Воронеж13:46

Первый врач с коронавирусом умерла в Воронежской области

Обозреватель Врн13:27

В Воронежской области впервые умерла врач с коронавирусом COVID-19

Новости Воронежа14:52

Воронежский губернатор выразил соболезнования семье погибшего от COVID-19 врача

Вести Воронеж14:03
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Кино

Зак Снайдер похвалил Джокера из «Отряда самоубийц»

Kinonews.ru 04:10
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости 15:29
Экономика

Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг.
Газета.Ru 19:13
Общество

Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого.
РБК 12:55
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
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Армия и оружие

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
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Шоу-бизнес

Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер

Оперная певица Мария Максакова решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе.
Рамблер 10:37
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Общество

Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online 03:13
Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

REGNUM 03 июля в 00:14
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Общество

В Петербурге открываются музеи, выставки и фитнес-центры

С 6 июля в городе снова откроются государственные музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры (исключение составляют центры, которые находятся в ТРК и ТЦ). Также с понедельника снимаются ограничение на площадь магазинов, которые могут вести деятельность – ранее работать могли магазины с площадью торгового зала не более 400 метров, теперь же ограничений нет.
АБН 18:32
Армия и оружие

ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
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Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия 03:42
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Футбол

Александр Мостовой: «„Зенит“ как был сильнейшей командой до пандемии, так и остался»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что досрочно выигравшему Тинькофф чемпионат России «Зениту» необходимо добиваться успехов и на европейской арене.
Матч ТВ 16:44
Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
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Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Общество

В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru 17:37
Экономика

Отдохнешь и ты: как защитить интересы потребителя на рынке внутреннего туризма

Проблемы в туриндустрии привели к тому, что Государственная дума занялась модернизацией отраслевого закона с главной целью — защитить интересы потребителя.
Известия 17:02
Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Общество

В районе испанской провинции Галисия ввели карантин

Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
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