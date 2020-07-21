Коронавирус
Газета.RuЗеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.
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Общество
Народные приметы 22 июля. Что нужно сделать, чтобы урожай был хорошим
В народном календаре 22 июля называли "Панкратий и Кирилл", потому что Православная церковь в этот день чествовала двух святых — священномучеников Панкратия и Кирилла 22 июля предки называли Черничным днем.
Толк 20:02
Общество
Авиакомпании могут остаться без Boeing 737 MAX до февраля 2021 года
Мировые авиакомпании могут остаться без самолётов Boeing 737 MAX до февраля 2021 года.
Life.ru 21:54
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Финансы
Убытки европейских банков по кредитам могут достичь €800 млрд
Из-за пандемии коронавируса убытки европейских банков по кредитам в ближайшие три года могут составить €800 млрд, а потери выручки могут достичь €30 млрд.
Коммерсантъ 06:59
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ 22:43
Политика
Заместителю главы Хакасии объявили благодарность президента РФ
Напомним, Татьяна Курбатова с 26 декабря 2018 года исполняет обязанности заместителя главы республики.
Хакасия 04:01
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ 03:18
Футбол
«Рубин» предложил контракт Александру Кокорину
Казанский «Рубин» предложил контракт футболисту «Зенита» Александру Кокорину, который выступает на правах аренды в «Сочи».
Коммерсантъ Казань 09:21
Происшествия
2 молодых людей умерли от коронавируса в Татарстане
В Татарстане подтверждено 2 новых случая смерти от COVID-19. 11 июля умер житель Набережных Челнов 1982 года рождения.
Чистопольские известия 13:40
Политика
Путин подписал закон об инициативном бюджетировании
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Piter.tv 10:20
Недвижимость
В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний
В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.
РБК вчера в 06:32
Политика
В Верховном суде обжаловали результаты голосования по поправкам к Конституции
Правозащитная организация Московская Хельсинкская группа обжаловала в Верховном суде результаты голосования по поправкам в Конституцию.
Дождь 04:56
Футбол
«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А
"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
РИА Новости 15:34
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Политика
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и машин семьям шехидов и инвалидам войны
Вестник Кавказа 07:14
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Происшествия
В Судаке случился потоп после грозы
Сегодня Судак, что на юго-востоке Крыма, столкнулся с последствиями ливня. Дождь начался под утро и накрыл весь город.
ForPost 08:13
Экономика
«Черный август»: чем и почему России грозит девальвация
Эксперт Николай Печерников полагает, что август 2020 года вполне может стать в России «черным».
Deita.ru 03:30
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Общество
Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Актер Стивен Сигал, прибывший во вторник в Бурятию, посетил Иволгинский дацан и поклонился нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 21:44
Шоу-бизнес
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
Территория новостей вчера в 00:00
Футбол
Курс на квалификацию: в РПЛ разыграют последнюю квоту в Лигу чемпионов
«Локомотив» обеспечил себе второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов после того, как в воскресенье его главный конкурент — «Краснодар» — проиграл дома московскому «Динамо» (0:2) в перенесенной встрече 23-го тура.
Известия 17:00
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
Lenta.ru 15:43
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25