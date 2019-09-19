Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

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