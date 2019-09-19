Футбол
Sportbox.RUЧалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия 03:32
Футбол
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:58
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Армия и оружие
СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии
По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.
РЕН ТВ 15:04
Происшествия
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
РБК 07:36
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Армия и оружие
США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов
Соединенные Штаты приступили к тщательному изучению работы системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, в основе которой лежат американские комплексы Patriot.
Комсомольская правда 14:53
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Армия и оружие
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США
Российская газета 07:45
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Происшествия
Блогер погиб в автокатастрофе в прямом эфире
Lenta.ru 13:58
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Наука
Ученые: омолаживающие организм сенолитики работают
Во время очередных исследований американские ученые впервые выяснили, что сенолитики эффективно работают и воздействуют на людей.
Волга-Медиа 13:41
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 15:00
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Гаджеты
Huawei представил флагман без приложений Google
Коммерсантъ 13:21
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21