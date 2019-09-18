Футбол
ЧемпионатЛудогорец — ЦСКА 5:1
|11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
|48′
Джоди Лукоки
|50′
Клаудиу Кешерю
|52′
|54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
|61′
Вадим Карпов
|67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
|68′
|71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
|72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
|73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
|74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
|84′
Сисиньо
|85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
|86′
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
33
Ренан
4
Сисиньо
21
Григоре
90
Форстер
3
Недялков
12
Абель
25
Баджи
44
Гуральски
17
Интима
8
Битон
88
Кристалдо
35
Акинфеев
78
Дивеев
23
Магнуссон
62
Карпов
2
Фернандес
98
Обляков
9
Чалов
25
Бистрович
11
Сантос
8
Влашич
7
Ахметов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н болгарский "Лудогорец" разгромил ЦСКА со счётом 5:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе "Лудогорец Арена". Обслуживала встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.
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