Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛудогорец — ЦСКА 5:1

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н болгарский "Лудогорец" разгромил ЦСКА со счётом 5:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе "Лудогорец Арена". Обслуживала встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.
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