Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голами отличились Клаудиу Кешеру, оформивший хет-трик в ворота москвичей на 52-й, 68-й и 73-й минуте встречи, а также Вандерсон Кристалдо (47-й) и Джоди Лукоки (50).
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