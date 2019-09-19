Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голами отличились Клаудиу Кешеру, оформивший хет-трик в ворота москвичей на 52-й, 68-й и 73-й минуте встречи, а также Вандерсон Кристалдо (47-й) и Джоди Лукоки (50).

Все про Спорт ру

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Спорт В Волгограде дети приняли участие в «Цифровом забеге» В Волгоградской области впервые провели забег, посвященный переходу региона на цифровое телевизионное вещание.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Армия и оружие Колонна российской военной техники напугала украинцев Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.

Общество В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест» Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.

Религия Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, написал объяснительную.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Хоккей «Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.

Гаджеты Работу кнопочного телефона Nokia с Android показали на видео в Сети На телефоне установлена неизвестная версия операционной системы Android, в которой есть YouTube, Maps, Chrome и голосовой помощник.