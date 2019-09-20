Футбол

MetaratingsMetaratingsЛудогорец — ЦСКА 5:1

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Московский ЦСКА проиграл на выезде болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5 в первом матче группового этапа Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Болгарский антирекорд: «Лудогорец» нанес ЦСКА крупнейшее поражение в Лиге Европы

МК-Спортвчера в 09:58

Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА

Чемпионатвчера в 11:33

ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца». Армейцы пропустили 5 мячей во втором тайме

Sportbox.RU19 сентября в 16:53

Как «Лудогорец» уничтожил ЦСКА в Лиге Европы. ВИДЕО

Sport.ru19 сентября в 17:14

«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1. Видеообзор

Sport24.ru19 сентября в 17:34

Разгром в Разграде. ЦСКА получил пять мячей от «Лудогорца»

Советский спорт19 сентября в 16:56

«Историческая победа «Лудогорца». Болгарские СМИ — о разгроме ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Происшествия

Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова

РБК вчера в 08:35
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Авто

Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

32CARS.ru 07:15
Происшествия

Детей, облитых в Турции горящим маслом, доставили в Екатеринбург

Двоих мальчиков, которых облили горящим маслом в Турции, привезли в Екатеринбург.
URA.Ru 08:46
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, послужит основой для нового законопроекта.
Телеканал 360° 12:43
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия

В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Космос

Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 19 сентября в 12:07
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Единоборства

Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу

Первым представителем сборной России в финальных поединках стал Андрей Замковой (до 69 кг). Его соперником стал англичанин Пэт Маккормак.
Областная газета 10:31
Происшествия

В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

RT на русском 09:32
Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.
МК-Спорт 11:36
Авто

В МВД предупредили о новой волне угонов

По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Культура

В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Общество

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС 18 сентября в 22:52
Экономика

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости вчера в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное