Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Разграде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

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