Футбол

ИзвестияИзвестия«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1. Встреча в рамках группы H состоялась 19 сентября в Разграде, пишет ТАСС. Единственный гол за армейцев забил Игорь Дивеев (11-я минута).
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