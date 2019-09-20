Футбол

РБКРБК«Лудогорец» объяснил победу над ЦСКА планом против 17-летнего игрока

Московский ЦСКА выпустил на поле 17-летнего защитника Вадима Карпова, и через его зону «Лудогорец» намеренно создавал давление. Об этом заявил главный тренер болгарского клуба Станислав Генчев, слова которого приводит ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Лудогорца»: в перерыве сказал, что нужно атаковать через зону Карпова

Чемпионатвчера в 17:33

Главный тренер «Лудогореца»: Сказал играть через зону 17-летнего Карпова

Советский спорт03:20

Тренер «Лудогорца»: «Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие»

Спорт-Экспрессвчера в 18:02

Тренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА

Газета.Ruвчера в 17:38

«Лудогорец» объяснил победу над ЦСКА планом против 17-летнего игрока

РБК03:30

Тренер «Лудогорца»: «В перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова»

Sport24.ruвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия

Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

Коммерсантъ 06:06
Политика

МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
РИА Новости 03:27
Авто

Geely показала кроссовер Icon с начинкой Volvo

Китайский концерн Geely опубликовал официальные фотографии серийной версии своего нового паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 02:44
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Вести.Ru 05:47
Авто

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor вчера в 03:16
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Народная артистка СССР скончалась на 81-м году жизни. Примадонна оперной сцены родилась в Ленинграде в 1939 году.
Телеканал Санкт-Петербург 03:49
Космос

Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце

Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
РИА Новости 01:00
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Армия и оружие

Готовится военное вторжение: на Украине – паника от увиденной в Ростовской области танковой колонны

На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
Donday.ru 04:42
Футбол

Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 06:02
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Политика

ЛНР намерена продолжить согласование «формулы Штайнмайера»

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ЛНР продолжит согласование "формулы Штайнмайера", несмотря на отказ Киева подписать документ.
РИА Новости 06:17
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ вчера в 07:22
Политика

Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 06:03
Происшествия

Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом

Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Футбол

Осорио прокомментировал дебют за «Зенит» в матче с «Лионом»

Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).
Чемпионат 05:25
Политика

Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 18 сентября в 06:28
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное