Московский ЦСКА выпустил на поле 17-летнего защитника Вадима Карпова, и через его зону «Лудогорец» намеренно создавал давление. Об этом заявил главный тренер болгарского клуба Станислав Генчев, слова которого приводит ТАСС.

«Лудогорец» объяснил победу над ЦСКА планом против 17-летнего игрока

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