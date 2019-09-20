Футбол
РБК«Лудогорец» объяснил победу над ЦСКА планом против 17-летнего игрока
Московский ЦСКА выпустил на поле 17-летнего защитника Вадима Карпова, и через его зону «Лудогорец» намеренно создавал давление. Об этом заявил главный тренер болгарского клуба Станислав Генчев, слова которого приводит ТАСС.
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Тренер «Лудогорца»: «Пять голов за один тайм в ворота такого сильного соперника — это большое событие»
Спорт-Экспрессвчера в 18:02
Тренер «Лудогорца»: «В перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова»
Sport24.ruвчера в 17:28
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На Украине началась паника от зафиксированной в Ростовской области военной техники.
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Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета вчера в 22:50
Политика
ЛНР намерена продолжить согласование «формулы Штайнмайера»
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Осорио прокомментировал дебют за «Зенит» в матче с «Лионом»
Защитник "Зенита" Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).
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Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
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Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
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Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
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Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
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