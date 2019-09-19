Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, состоявшаяся в четверг в Разграде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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