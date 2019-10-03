Футбол

Газета.RuГазета.RuЛугано — Динамо (Киев) 0:0

Лугано — Динамо (Киев)
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
AFG Arena
Эложе Яо
23′
36′
Тамаш Кадар
Марко Араторе
Никола Дальмонте
64′
70′
Жерсон Родригеш
Артем Беседин
Санди Ловрич
Оливер Куштодиу да Кошта
70′
Александр Герндт
Филип Холендер
78′
84′
Владимир Шепелев
Денис Гармаш
86′
Артем Шабанов
88′
Беньямин Вербич
Карлос де Пена
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счетом 0:0.
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