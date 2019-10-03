Футбол
Газета.RuЛугано — Динамо (Киев) 0:0
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
AFG Arena
Эложе Яо
|23′
|36′
Тамаш Кадар
Марко Араторе
Никола Дальмонте
|64′
|70′
Жерсон Родригеш
Артем Беседин
Санди Ловрич
Оливер Куштодиу да Кошта
|70′
Александр Герндт
Филип Холендер
|78′
|84′
Владимир Шепелев
Денис Гармаш
|86′
Артем Шабанов
|88′
Беньямин Вербич
Карлос де Пена
Лугано
Расстановка 4‑3‑3
46
Бауманн
18
Эложе
5
Марич
30
Дапрела
16
Лаванши
20
Куштодиу да Кошта
14
Саббатини
17
Вечеи
23
Дальмонте
9
Холендер
11
Карлиньос Жуниор
1
Бущан
94
Кендзера
30
Шабанов
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
5
Сидорчук
19
Гармаш
15
Цыганков
41
Беседин
14
де Пена
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счетом 0:0.
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