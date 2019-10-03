Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счетом 0:0.

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