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Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России. Ди Бьяджо возглавлял сборную Италии в 2018 году.
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