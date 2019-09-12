Футбол
РИА НовостиЛуиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России. Ди Бьяджо возглавлял сборную Италии в 2018 году.
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Футбол
Зидан заинтересован в приобретении игрока «Челси»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, сообщает AS.
Газета.Ru 14:30
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ 15:00
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Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Экономика
Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
RT на русском 15:08
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».
БИЗНЕС Online вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье 06:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Футбол
Все средства с матча «Торпедо» — «Краснодар-2» будут направлены на восстановление дачи Шустикова
Все средства, собранные с продажи билетов на матч 13-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Краснодар-2», будут направлены на восстановление дачи экс-защитника «автозаводцев» Виктора Шустикова, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 14:48
Происшествия
В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Авто
Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ
Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R 08:35
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 09 сентября в 12:44
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24