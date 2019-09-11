Футбол
ЧемпионатЛуис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»
Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в социальной сети поделился эмоциями после победы над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Экс-футболист «Спартака» отметился тремя голами.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Политика
Новак назвал дату проведения консультаций с ЕК и Украиной по газу
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
Московский Комсомолец 03:02
Политика
Богдан показал, как на него надели наручники в Сен-Тропе
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает троллить украинцев, напоминая им о своей недавней поездке во французский Сен-Тропе, которая совпала с празднованием «Дня незалежности».
Rusvesna.su 01:56
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ в пригороде Горловки уничтожен дом
«В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.
Rusvesna.su 02:19
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Здоровье
Решается проблема с лекарствами для детей
Межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан обсудит с участием Минздрава проблему регистрации лекарственных препаратов в России.
Ноябрьск-Информ 09 сентября в 06:30
Транспорт
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики
Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Российская газета 03:25
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:35
Происшествия
В Иркутской области потушили все лесные пожары
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
REGNUM 03:39
Происшествия
Генерал рассказал, как психбольной чуть не взорвал посольство США в 1979-м
Счастливое стечение обстоятельств уберегло здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным весной 1979 года, рассказал РИА Новости командир группы "Альфа", Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев, возглавлявший подразделение в то время.
РИА Новости вчера в 20:57
Здоровье
Миллионы британцев принимают препараты, которые могут вызывать привыкание
Многие британцы принимают препараты, которые потенциально могут вызывать привыкание — такие данные содержатся в опубликованном сегодня, 10 сентября, исследовании Управления здравоохранения Англии (PHE), подчиняющегося Министерству здравоохранения Великобритании.
Коммерсантъ вчера в 15:01
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Авто
От народного VW до Taycan: 8 главных новинок Франкфурта
Land Rover Defender Вот, например, Land Rover привез во Франкфурт Defender нового поколения, над внешностью которого дизайнеры компании размышляли почти 30 лет.
AutoNews вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото с женой
Второй женой актера стала Наталья Кикнадзе, с ней Иван Ургант учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва вчера в 18:46
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Экономика
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Футбол
Хески: после перехода в «Ливерпуль» я ложился на пол и начинал плакать
Чемпионат вчера в 12:14
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01