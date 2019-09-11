Футбол
Российская газетаЛуис Адриано сделал первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано стал главным героем матча между "Палмейрасом" и "Флуминенсе", завершившегося победой хозяев - 3:0. Он сделал хет-трик. "Палмейрас" ведет борьбу за чемпионский титул, поэтому в матче против "Флуминенсе" команде нужна была только победа.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 09 сентября в 00:25
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону
Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона.
РБК 02:03
Хоккей
Бобровский представил шлем на предстоящий сезон НХЛ
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский опубликовал фото шлема, в котором будет выступать в предстоящем сезоне НХЛ.
Матч ТВ вчера в 23:44
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Армия и оружие
В КНДР заявили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки
В КНДР прошли испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, на которых присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное северокорейское агентство ЦТАК.
Росбалт вчера в 19:58
Политика
Богдан показал, как на него надели наручники в Сен-Тропе
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает троллить украинцев, напоминая им о своей недавней поездке во французский Сен-Тропе, которая совпала с празднованием «Дня незалежности».
Rusvesna.su 01:56
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Planet Today вчера в 05:46
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Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека и старение
МедиаПоток вчера в 02:46
Здоровье
Минздрав хочет штрафовать больницы за некачественное лечение россиян
Законопроект, предлагающий наказывать государственные больницы за нарушение установленного порядка лечения россиян, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фонтанка.Ру 01:27
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском вчера в 02:24
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru вчера в 14:22
Технологии
Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
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Россияне стали реже разводиться
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Газета.Ru 01:45
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Футбол
Бекхэм хочет видеть Месси в «Интер Майами»
Совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в команде нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Radio Catalunya.
ProstoProSport 01:44
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Космос
Судьба робота «Федора» будет определена после наземных испытаний
Экономика сегодня вчера в 22:09