Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано стал главным героем матча между "Палмейрасом" и "Флуминенсе", завершившегося победой хозяев - 3:0. Он сделал хет-трик. "Палмейрас" ведет борьбу за чемпионский титул, поэтому в матче против "Флуминенсе" команде нужна была только победа.

Луис Адриано сделал первый хет-трик за «Палмейрас»

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