Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0).

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

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