Футбол
ЧемпионатЛуис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0). Адриано перешёл в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана" в статусе свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
В социальных сетях появилось объявление о продаже уникального гибрида, разработанного из Mercedes-Benz S-Class W140 и «Шишиги» (ГАЗ-66).
Car.ru 05:14
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Футбол
Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы
На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
РИА Новости 05:17
Политика
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача.
РИА Новости 05:47
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru 09 сентября в 16:31
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru 06:17
Политика
Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Армия и оружие
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Эхо Москвы вчера в 18:13
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Путин проведет переговоры с Нетаньяху в четверг в Сочи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут российско-израильские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Гаджеты
Принтер Polaroid Lab позволяет делать фотографии с экрана смартфона
Polaroid Lab сканирует изображение экрана и печатает фотографию, подобно фотоаппарату, разработанному в 1977 году.
Актуальные Новости 02:40
Политика
Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.
Парламентская газета 04:30
Происшествия
Альберт Разин умер после самосожжения у Госсовета Удмуртии
Социолог, экс-глава Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин умер после самосожжения, которое он совершил у здания Госсовета республики утром 10 сентября.
Культуромания вчера в 10:15
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Семья «агента ЦРУ» Смоленкова сбежала из дома в США
Семья Олега Смоленкова, которого американские СМИ назвали информатором ЦРУ, вывезенным в 2017 году из РФ в США, в спешке покинула свой дом в городе Стаффорд (штат Виргиния) при виде журналиста, передает «РИА Новости» со ссылкой на владельца дома напротив Грега Талли.
Rambler News Service 03:57