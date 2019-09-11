Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛуис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

3 фото
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хет-трик Луиза Адриану принес «Палмейрас» победу над «Флуминенсе»

Спорт-Экспресс21:57

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Матч ТВ22:32

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Чемпионат21:43

Хет-трик Луиса Адриано принес «Палмейрасу» победу над «Флуминенсе»

Sport24.ru21:57

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Sportbox.RU22:32

Луис Адриано забил первый в карьере гол в чемпионате Бразилии

Газета.Ru21:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия 21:25
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов: «Дети как-то подарили мне машину, это было неожиданно»

В 2013 году на экраны вышел 6-й сезон "Сватов".
Телепрограмма 17:12
Гаджеты

Корпорация Apple презентует новые модели iPhone

МонаВиста 08:19
Экономика

Сергей Цивилев рассказал о перспективах угольной отрасли Кузбасса

Вести Кузбасс 11:07
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская: «Наигралась в актерскую профессию»

StarHit.ru 21:30
Политика

Алексей Копайгородский избран мэром Сочи

Только что кандидатуру нового главы единогласно утвердили депутаты городского собрания курорта.
Живая Кубань 14:06
Политика

Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Политика

Помпео рассказал о прогрессе США и Мексики по сдерживанию мигрантов

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов.
REGNUM 18:45
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Общество

Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:11
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Наука

Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России

Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru 12:08
Политика

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Космос

Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов

Вести.Наука 05:29
Путешествия

В России растет число медицинских туристов из других стран

РИА Новости 12:22
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

РБК 11:43
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Здоровье

На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца

Российская газета 05:09
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика

Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии

Глава правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии генеральный секретарь Тосихиро Никаи, сохранивший свой пост.
РИА Новости 22:03
Происшествия

24 человека пострадали в автоаварии с участием автобуса в Китае

REGNUM 07:20
Политика

Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля

Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Флуминенсе
Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Ботафого» и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов, опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек. Однако по всей Бразилии и в других странах численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное