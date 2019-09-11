Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0). Адриано перешёл в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана" в статусе свободного агента.

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

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