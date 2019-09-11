Футбол
ЧемпионатЛуис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0). Адриано перешёл в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана" в статусе свободного агента.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»
Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
РИА Новости 09 сентября в 13:31
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Здоровье
7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее
Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru вчера в 22:30
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Футбол
«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов.
Чемпионат 07:50
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Северная Корея назвала тип испытанного оружия
Глава КНДР Ким Чен Ын руководил 10 сентября запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня.
News.ru вчера в 23:09
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Общество
В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно
Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Белоусов рассказал, что заявившему о "нулевой зарплате" ученому, член-корреспонденту РАН Аскольду Иванчику не предлагали читать лекции в этом учебном году.
РИА Новости 06:57
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми
МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Российская газета 05:03
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
Газета.Ru 04:06
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами
«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Происшествия
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Авто
Китайская Hongqi показала электрокроссовер E115
Принадлежащая китайскому концерну FAW марка Hongqi представила на автосалоне во Франкфурте электрический кроссовер E115.
Тарантас Ньюс 04:35
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21