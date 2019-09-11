Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛуис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас». Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе" (3:0). Адриано перешёл в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана" в статусе свободного агента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Благодарю всю команду, болельщиков и бога». Луиз Адриану — эмоционально о хет-трике за «Палмейрас»

Спорт-Экспресс04:04

Луис Адриано в порядке — хет-трик за «Палмейрас». Бразилец уже готовится к игре со «Спартаком»

Sport24.ru05:10

Луис Адриано — о хет-трике: «Это особый вечер для меня»

Матч ТВ02:18

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Чемпионат04:55

Луис Адриано — о хет-трике: «Это особый вечер для меня»

Sportbox.RU02:18

Адриано поделился эмоциями после хет-трика

Газета.Ru04:03

Хет-трик бывшего футболиста «Спартака» Адриано принес «Палмейрасу» победу над «Флуминенсе»

ТАСС00:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Баскетбол

Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира

Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Происшествия

Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри

В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Общество

Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову

Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов остался на второй строчке общего рейтинга UFC

Замана 02:26
Политика

Кишинев настаивает на выводе российских военных из Приднестровья

Молдавская сторона считает, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны и настаивает на их выводе из региона.
ТАСС 08:25
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Газета.Ru 07:01
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Космос

Робот Федор больше не полетит в космос

По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Политика

Нетаньяху планирует встретиться в Сочи с Сергеем Шойгу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Сочи запланировал встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает 11 сентября канцелярия главы израильского правительства.
REGNUM 09:34
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
Авто

Hyundai представил «заряженный» хэтчбек i10 N Line

В движение Hyundai i10 N Line приводится 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 99 л.с. Экстерьер новинки выделяется благодаря пересмотренным бамперам, иной решетки радиатора, светодиодными ДХО и эксклюзивными колесными дисками размером 16 дюймов.
32CARS.ru 08:52
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Общество

Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Наука

Ученые назвали причину набора веса с возрастом

Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру 08:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие

Индия увеличивает военные расходы на ближайшие пять лет

Военное обозрение 09:02
Политика

Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Наука

Разработан протез ноги, позволяющий чувствовать ноги

Goroday.ru вчера в 10:18
Энергетика

Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен

Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Происшествия

В США грузовой самолет разбился около аэропорта

РБК 08:21
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное