Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛуис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в социальной сети поделился эмоциями после победы над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Экс-футболист «Спартака» отметился тремя голами.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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