Футбол
ЧемпионатЛуис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»
Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в социальной сети поделился эмоциями после победы над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Экс-футболист «Спартака» отметился тремя голами.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Происшествия
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Энергетика
Нефть: цена достигла важного сопротивления
Покупатели фиксировали прибыль по длинным позициям после 46-часового роста вблизи важного сопротивления 63,35 доллара.
REGNUM 00:10
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото с женой
Второй женой актера стала Наталья Кикнадзе, с ней Иван Ургант учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва вчера в 18:46
Кино
Создатели «Мистера Мерседеса» экранизируют новую книгу Стивена Кинга
Как сообщает Deadline, проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group, для которой это станет первым телепроектом, и дуэт создателей сериала "Мистер Мерседес" по трилогии "короля ужасов" о детективе Билле Ходжесе - режиссёр Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.
Российская газета 04:24
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Общество
Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные
В выходные дни температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится на 4-5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 04:06
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Наука
Обнаружен вид рыб, способных выдавать разряды до 860 вольт
RT на русском вчера в 12:34