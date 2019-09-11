Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в социальной сети поделился эмоциями после победы над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Экс-футболист «Спартака» отметился тремя голами.

Луис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»

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