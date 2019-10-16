Разумеется, многие вопросы были связаны с отношениями девушки с бразильским футболистом. После ухода Адриано из «Спартака» Екатерина отправилась вместе с игроком в Бразилию. На вопрос о том, где Адриано сделал предложение руки и сердца, Екатерина ответила: «в туалете».

Луис Адриано сделал предложение своей девушке в туалете

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