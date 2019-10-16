Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛуис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете. Дорожко отвечала на вопросы пользователей в инстаграме. Ее спросили, где Луис Адриано сделал ей предложение, на что она ответила: «В туалете».
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